CCXP Worlds: Camila Queiroz e Romulo estrela falam sobre 'Verdades Secretas 2'

Camila Queiroz, Amora Mautner e Romulo Estrela falam sobre 'Verdades Secretas 2', na CCXP - ( Foto: Estadão/Captura de tela )

Grande festa da cultura pop e geek, a CCXP Worlds, que ganhou edição virtual neste ano, chega ao fim neste domingo, 6. Após maratonas de entrevistas, bate-papos e muitas novidades nas telas, a feira mostrou sua potência e força para conseguir se mostrar em um momento complicado como esse da pandemia. Tendo como forte a tecnologia, aproximou o público de artistas e personagens, com direito a conferir o que os grandes estúdios e plataformas estão planejando para os próximos tempos.

Em um dos painéis, os atores Camila Queiroz e Romulo Estrela conversaram sobre a nova temporada da série Verdades Secretas. A continuação da história criada por Walcyr Carrasco terá a direção artística de Amora Mautner, que também participou do bate-papo neste domingo. "Aguardem que vocês vão se surpreender", disse Camila.

Nesta temporada, a trama terá início seis anos após a primeira fase, e vai mostrar como está Angel, a personagem de Camila Queiroz. Com novidades ainda pouco conhecidas, os protagonistas revelam curiosidade em descobrir como será a história e os personagens.

Amora:

"Não tem como estar num universo de modelos, de prostituição, e não ter o sexo como elemento ativo. E é muito importante que a forma como a gente mostra esse conteúdo sexual seja atrativa e que credibilize a história. Na verdade, a gente continuar tendo isso ativo e acho que vai até ser pior, no sentido de mais situações onde o erotismo ganha força."

"Hoje em dia, a própria visão da sexualidade se alterou. Não é mais tão moderno você falar sou hétero, sou homossexual. É tudo mais fluido. Tem um entendimento da liberdade sexual ser a grande parada. Acho que essa série pode ajudar a trazer essa ideia moderna. Hoje em dia a pessoa se dá o direito de ser tudo junto. A gente vai representar muito essa ideia da fluidez sexual."

Romulo:

"Eu acompanhei a primeira temporada, mas acho que tem um coisa. A cabeça do Walcyr, que desenvolve uma trama com personagens incríveis e cheia de possibilidades. Posso antecipar que estou muito feliz em poder trabalhar com esse profissionais."

Camila:

"Quando a gente terminou em 2015, a primeira pergunta para o Walcyr foi se teria possibilidade de a história ter sequência. Ele disse que não. Então aceitei aquilo e fui em busca de novas aventuras. Quando recebi a ligação, foi uma mistura de sensações. Essa foi a minha primeira personagem, minha primeira como atriz. Estou ansiosa para conhecer o texto e elenco. Estou confiante, com um pouquinho de medo, mas confiante."