CCXP 2020 será totalmente online com atrações gratuitas e pagas

Montagem da CCXP 2019 - ( Foto: Estadão/Werther Santana)

A Comic Con Experience (CCXP) teve sua edição de 2020 cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus e anunciou, nesta terça-feira, 8, que fará um evento totalmente online, com atrações gratuitas e pagas, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.

Entre as atrações confirmadas, estão Emil Ferris (Minha Coisa Favorita é Monstro), Dave Gibbons, (Watchmen), Scott Snyder (Batman e Liga da Justiça), Kevin Eastman (Tartaruga Ninja), Marcelo D'Salete (Angola Janga e Cumbe), Andrea 'Casty' Castellan (Mickey e Tio Patinhas), Margaux Motin (Placas Tectônicas), Trina Robbins (A Lenda da Mulher-Maravilha), Jeff Lemire (Gideon Falls e Arqueiro Verde), Gerry Conway (Homem-Aranha e Batman: A Série Animada), Garth Ennis (The Boys e Justiceiro), Jill Thompson (Sandman e Mulher-Maravilha), Leandro Fernandez (The Old Guard) e Fabien Toulmé (A Odisseia de Hakim).

Haverá quatro tipos diferentes de ingressos, partindo de uma experiência virtual gratuita até um ingresso digital de R$ 450,00.

Free Experience - Sem custo, com cadastro

• Acesso à plataforma CCXP Worlds*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo a Thunder Arena, Artists Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe**

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.

**Não inclui acesso a Workshops e Masterclasses

Digital Experience - Valor: R$ 35,00

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe

• Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

• Credencial digital da CCXP Worlds

• Descontos em parceiros

• Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente

Opção ideal para quem mora fora do Brasil ou não deseja pagar o frete.

Home Experience - Valor: R$35,00 + R$ 21,00 de frete

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe

• Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

• Home Kit: receba em casa sua credencial física em um kit com cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds

• Descontos em parceiros

• Credencial digital da CCXP Worlds

• Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.

Epic Experience - Valor R$ 450,00 + R$ 21,00 de frete

• Acesso à plataforma CCXP Worlds, com interações e funcionalidades exclusivas*

• Acesso ao conteúdo de todos os palcos, incluindo o Thunder Arena, Artists Valley, Creators Universe, Omelete Stage e Cosplay Universe

• Acesso exclusivo a workshops e masterclasses

• Epic Kit: receba em casa sua credencial física e produtos oficiais CCXP Worlds, como pôster, moletom, camiseta, boné, copo, balde de pipoca, pins, stickers, dois cordões e tag de porta

• Descontos em parceiros

• Credencial digital da CCXP Worlds

• Pré-venda CCXP21

• Valor especial em ingressos da Pré-venda CCXP21

*Alguns produtos e/ou serviços como experiência de Meet & Greet virtual podem ser cobrados separadamente.