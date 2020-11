Casal viajante de MS cria projeto para conhecer e divulgar todos os municípios do País

O casal sul-mato-grossense, Philipe e Sthefany Ávila - (Foto: Arquivo pessoal)

O casal sul-mato-grossense, Philipe e Sthefany Ávila, que estão buscando o recorde de casal casado mais jovem a visitar os 196 países do planeta Terra, Pólo Norte e Pólo Sul, tiveram seus planos adiados em 2020, devido à pandemia do Covid-19. Mas isso não foi o suficiente para criação de uma nova ideia: o ‘Brasil 360°’. A iniciativa é divulgar, por meio das redes sociais, não apenas as capitais, mas também as belezas encontradas nos interiores de todo o Brasil.

“Vendemos tudo o que tínhamos: carro, geladeira, fogão...”, conta Philipe e Sthefany, sobre como tudo começou. Nascidos em Campo Grande e São Gabriel do Oeste, respectivamente, que ao casarem se inscreveram no ‘Guinness World Records’ e optaram por uma vida diferente da que recém-casados, normalmente, teriam coragem: a de viajar pelo mundo a fim de conquistar um Recorde Mundial.

O casal que já visitou Catar, Israel, Jordânia, Grécia, Itália, Reino Unido, Patagônia Chilena, entre outros países e regiões, estava na Ilha da Páscoa, localizada no Oceano Pacífico, quando foi decretado pandemia em várias partes do mundo. Foi então que, com ajuda do governo brasileiro, conseguiram retornar para o Brasil.

O casal na divisa em Chuí

A fim de darem continuidade ao objetivo de conhecerem novos lugares, foi colocado em prática o projeto intermediário ‘Brasil 360°’, que tem como finalidade revelar aos brasileiros, por meio do Instagram do casal @pspelomundo, maravilhas encontradas em diferentes regiões do país. “São muitos stories todos os dias; são muitos conteúdos diários que são gerados e, é legal que as pessoas gostam de acompanhar cada detalhe e interagir com a gente”, comentaram.

Além de conhecerem as capitais, o casal busca visitar as cidades do interior de cada Estado. “Nós que somos do MS, por exemplo, sabemos que o Estado não se limita apenas em Campo Grande, assim como Goiás não se limita em Goiânia, Espírito Santo não se limita em Vitória ou Mato Grosso em Cuiabá; existem muitos lugares que vão além das capitais”, o casal ainda brinca: “Se alguém vier para o Brasil, e for apenas para Brasília, este não poderá dizer que conheceu o Brasil, não é mesmo?!’.

Rodando por todo o País, ininterruptamente, há 4 meses, Philipe e Sthefany, que atualmente se encontram em Salvador, Bahia, já estiveram em mais de 60 municípios diferentes, os quais visitaram importantes locais como a maior praia em extensão do mundo, a Praia do Cassino, localizada no Rio Grande do Sul, com 220 km de extensão, e um dos cafés mais famosos do mundo, o Jacu Bird, produzido na Fazenda Camocim, no Espírito Santo.

“O Brasil é incrível e tem sido uma experiência maravilhosa conhecer nosso país muito além do que a mídia mostra, muito alem, até mesmo, do que nossos olhos conheciam; tem atribuído bastante pra nós”, ressaltaram.

Philipy em Chapada dos Guimarães

Contudo, o jovem casal ainda relatou como o país, neste momento de pandemia, se ajustou rapidamente a realidade de 2020, referente ao turismo. “Viajando por todo o Brasil acabamos vivenciando como esta funcionando o setor de turismo do país, afinal nossa estadia é de pousada para hotel, hotel para pousada”, explicaram.

Sem nenhuma parceria ou patrício fixo, além da renda de empresários, o casal é envolvido com marketing digital, o que abre as portas por onde visitam, e geram convites para conhecerem as propriedades locais, as quais divulgam e indicam para os seguidores, sejam pousadas, restaurantes, entre outros. “As pessoas, quando conhecem o ‘Brasil 360º’, acabam nos convidando para, de alguma maneira, fazerem parte desse projeto, que é tão legal e valoriza o que nosso Brasil pode oferecer como um todo”.

Para conhecer um pouco mais sobre as viagens e a rotina do casal, siga @pspelomundo.