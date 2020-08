Cantor Cauan apresenta melhora e deve receber alta da UTI

A dupla Cleber e Cauan - (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor sertanejo Cauan, que faz dupla com Cleber, apresentou uma melhora em seu quadro clínico e deve receber alta da UTI ainda nesta segunda-feira, 24. As informações foram divulgadas pela família do artista nesta segunda-feira, que também falou sobre o estado do pai e mãe de Cauan. Todos testaram positivo para o novo coronavírus.

"Cauan Máximo teve melhora significativa do quadro clínico, com exames apresentando melhora de todos os parâmetros e com previsão de alta da UTI para o apartamento ainda hoje", informou a publicação. O cantor está internado desde o dia 12 de agosto, em Goiânia.

Os pais do sertanejo, João Luiz Máximo e Shirley Máximo, também estão com covid-19 e internados. João teve "uma discreta piora clínica", está internado na UTI em estado grave e está recebendo oxigenioterapia contínua, ou seja, ao longo de todo o dia.

Já Shirley está internada em um apartamento de hospital e está estável, com "necessidade esporádica de oxigênio e sem alterações importantes do quadro". Ainda na publicação, a família do cantor enviou uma mensagem para os fãs: "agradecemos a todos os fãs, amigos e à imprensa pelo carinho com o Cauan neste momento tão difícil".