Caetano canta Londres em show-entrevista

O cantor e compositor Caetano Veloso - (Foto: Nilton Fukuda/ Estadão)

Após trazer detalhes sobre o cárcere em Narciso em Férias, no ano passado, Caetano Veloso estreia com o show-entrevista London London, sobre os três anos em que viveu em Londres na programação do Cultura Inglesa Festival (CIF), no dia 7 de março. A mostra será realizada entre 6 e 28 de março na plataforma da Cultura Inglesa.

Na edição virtual do festival, Caetano conversa com o poeta, escritor e compositor Felipe Franco Munhoz e relembra o exílio nos anos 1960, a influência britânica na criação e as músicas do período. São dessa época as músicas Shoot Me Dead, In The Hot Sun of a Christmas Day e, claro, London London. Em 1971, o álbum seguinte, Transa (1972), mescla letras em português e inglês, muitas delas endereçadas à família e aos amigos brasileiros.

Neste ano, o evento também chega ao streaming com uma seleção de longas britânicos que serão exibidos na plataforma À La Carte filmes da Petra Belas Artes. O público receberá um código para acessar a plataforma por um mês. Entre os filmes escolhidos para a programação estão Glastonbury, um documentário de 30 anos do maior festival do Reino Unido. Inaugurado em 1930, o mega vento musical já recebeu artistas como Massive Attack, Bjork, Oasis, Chemical Brothers, PJ Harvey, Jamiroquai e The Cure.

Entre as apostas da mostra para o ambiente virtual, estão duas competições abertas ao público. A primeira é a disputa DepicT! Brasil, versão do jogo britânico de filmes de 90 segundos. A outra se volta para a poesia com a batalha de versos Slam, nas categorias inglês e português.

A edição ganha um espaço de debate e discussões, o CIF Talks, com conferências sobre temas da atualidade. Toda a programação contará com recursos de acessibilidade, libras e audiodescrição.