BTS anuncia novo single para agosto

Integrantes da boyband BTS na cerimônia do Golden Disk Awards em Seul, na Coreia do Sul - (Foto: Efe/ Epa/ Kim Hee-Chul)

O BTS pegou os fãs de surpresa neste domingo, 26, ao anunciarem que vão divulgar um novo trabalho do grupo no dia 21 de agosto deste ano.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a banda de k-pop decidiu cancelar toda a agenda de shows programada para 2020.

No Twitter, o perfil oficial do BTS publicou um link para a notícia com a legenda: "Informações sobre o novo single em inglês, japonês e chinês. O anúncio foi feito pela Big Hit Entertainment. No Twitter, os fãs repercutiram o anúncio do novo single para agosto.