Bruna Marquezine e ex BBBs Rafa, Manu e Thelma vão passar o ano-novo em ilha

Rafa Kalimann compartilhou em stories que irá passar Ano Novo com Thelma, Manu e Marquezine - ( Foto: Estadão/Instagram @rafakalimann )

Thelma Assis, Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Bruna Marquezine irão celebrar o ano-novo todas juntas em uma ilha privativa, que ainda não teve a localização revelada por nenhuma das quatro.

A influencer Rafa Kalimann compartilhou uma série de stories neste domingo, 27, revelando que iria passar o réveillon ao lado das outras finalistas do Big Brother Brasil 20 e Marquezine, melhor amiga de Gavassi.

"Vocês não têm noção do paraíso que a gente tá. Eu não sei descrever, estou sem acreditar até agora. Estamos em uma ilha exclusiva que pegamos para passar esse restinho de ano bem conectadas com a natureza, bem quietinhas aqui", contou a vice-campeã do BBB 20.

"O nosso ano teve muitos momentos importantes e a gente quis virar juntas. A Bruna foi adotada por este trio", brincou Rafa. Bruna respondeu prontamente: "Que adotada? Eu estava lá no BBB", falou. "Ah, desculpa! Estava até mais que a gente", retificou Kalimann.

Além das quatro, o namorado de Rafa, o cantor Daniel Caon, e o marido de Thelma, o fotógrafo Denis Santos, também estão na ilha. Solteiras, Bruna e Manu brincaram: "O meu boy o universo está cuidando", falou Gavassi. "O meu também", completou Marquezine.