'Borgen' mostra os bastidores do poder na Dinamarca

A série foi criada pelo roteirista, dramaturgo e diretor dinamarquês Adam Price - (Foto: Netflix)

Contra tudo e contra todos, Birgitte Nyborg Christensen (Sidse Babett Knudsen), a líder dos moderados, se torna a primeira mulher a conquistar o posto de primeira-ministra da Dinamarca. Esse é o mote da série Borgen, exibida originalmente na Dinamarca entre 2010 e 2013 e que começa a fazer sucesso na Netflix - ela foi incluída em setembro no catálogo global da plataforma.

Criada pelo roteirista, dramaturgo e diretor dinamarquês Adam Price, responsável também pela série de fantasia Ragnarok, que estreou este ano na Netflix, Borgen tem três temporadas, com 10 episódios de 58 minutos cada uma. Quando a terceira temporada foi ao ar, Price disse que ela deveria ser a última. Com a série agora no catálogo da Netflix, as coisas mudam de figura. A quarta temporada de Borgen pode estrear em 2022. Borgen acompanha os bastidores do poder na Dinamarca, com escândalos, corrupção, espionagem e mistura entre público e privado - e os altos e baixos de Birgitte.