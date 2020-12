'Borat' do programa Amor e Sexo recebe alta após quase 20 dias no hospital

O ator Bruno Miranda, o 'Borat' do programa 'Amor e Sexo' - ( Foto: Estadão/ Instagram )

O ator Bruno Miranda recebeu alta do Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro. Ele, que interpreta o personagem Borat no programa Amor e Sexo, comandado por Fernanda Lima, na TV Globo, levou dois tiros durante uma confusão de trânsito e estava internado desde o dia 25 de novembro, data do ocorrido.

Neste sábado, 12, ele comemorou a recuperação com uma série de fotos no Instagram.

"Hoje é um dia muito especial, tive alta do hospital! Gostaria de agradecer a Deus primeiramente pelo dom da minha vida! E agradecer também aos bombeiros que me socorreram, as pessoas que me ajudaram até o socorro chegar, aos médicos que me operaram e acompanharam, aos diretores do hospital, aos enfermeiros que cuidaram de mim, as meninas da copa, os rapazes da limpeza, aos maqueiros", escreveu no perfil da imagem que aparece em frente ao hospital, de máscara, com os braços abertos.

O ator também contemplou o fato de estar de volta em casa, com a família. De acordo com o G1, Bruno Miranda passava a pé pela rua Maurício da Costa Faria, no Rio de Janeiro, quando houve uma discussão de trânsito na região. Um homem se irritou, sacou uma arma e disparou. Ele foi levado a um hospital na Barra da Tijuca, onde passou por uma cirurgia.

Ao deixar o hospital, Borat fez uma dancinha no corredor. "Quando você fica sabendo que teve alta! Estava com dor? Lógico! Por que fez? Para divertir as pessoas e deixar a mensagem que tudo é possível na crença de Deus", escreveu no Instagram.