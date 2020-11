Black Friday Cinemark traz ingressos a R$ 5 e pipoca em dobro

Cinema com pipoca é a escolha certeira para aqueles que, em vez de se aventurar nas compras, querem se divertir na Black Friday - (Foto: Divulgação)

Cinema com pipoca é a escolha certeira para aqueles que, em vez de se aventurar nas compras, querem se divertir na Black Friday. Pensando em seu público, a Cinemark preparou promoções especiais para este ano. De 25 de novembro a 2 de dezembro, a Rede promoverá sessões especiais em todos os complexos do país, exceto em salas Prime, com ingressos por apenas R$ 5.

Para ficar ainda melhor, na compra de um combo mega, com pipoca e refrigerante, o cliente ganha outra pipoca do mesmo tamanho. A promoção é válida para as compras feitas pelo site da Cinemark, pelo APP ou nas bilheterias. A programação poderá ser consultada na semana anterior à do evento, em www.cinemark.com.br.

Na Capital, o Cinemark fica localizado no Shopping Campo Grande. As sessões seguirão os protocolos de segurança validados pelo Hospital Israelita Albert Einstein e implementados pela Rede. Para conferir os detalhes, acesse a página http://www.cinemark.com.br/protocolo.