'BBB21': Caio vence a Prova do Anjo e está imunizado

Caio venceu Projota em uma prova disputada e é o quarto Anjo do 'BBB21' - (Foto: Estadão/Reprodução Gloplay )

A quarta Prova do Anjo do BBB21, realizada nesta sexta-feira, 19, foi um quiz sobre os produtos da loja patrocinadora. Caio e Projota levaram a disputa até a nona rodada e o rapper acabou errando e dando o colar para o fazendeiro. Imune ao próximo Paredão, Caio escolheu Viih Tube e Thaís para o Castigo do Monstro.

Um jogo de sorte decidiu quem ia disputar o título de Anjo. Ficaram Carla Diaz, Thaís, Fiuk, João Luiz, Pocah, Projota, Caio, Rodolffo, Lumena e Juliette. Não puderam participar: Arthur, Camilla de Lucas, Viih Tube, Gilberto, Karol Conká e Sarah, por ser a Líder.

A prova exigia boa memória e raciocínio rápido. Em um telão, eram mostrados alguns produtos e cupons por poucos segundos. Na sequência, Tiago Leifert descrevia o que tinha na imagem e os brothers deveriam responder: "menos", "mais" ou "igual". Por exemplo: aparecia 4 celulares e o apresentador dizia que eram 3. A resposta deveria ser "mais". Quem fizesse 5 pontos primeiro, venceria a prova.

A sexta rodada terminou com Caio e Projota igualando 5 pontos. O jogo seguiu empatado até a nona rodada, quando Projota errou a resposta. Além do colar de anjo, o fazendeiro goiano faturou 5 mil reais e uma televisão

Castigo do Monstro

Caio recebeu as regras do castigo do monstro e leu para os confinados: "Monstro vendedor: os dois castigados deverão passar o tempo todo carregando as suas inseparáveis mercadorias. Ao sinal do Monstro, as vendas estarão abertas e os dois deverão usar toda a sua criatividade e anunciar no megafone as suas ofertas para a clientela. Cada um dos castigados perde 300 estalecas, e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa".

As escolhidas para pagar o mico da quarta semana de BBB foram Viih Tube e Thaís.