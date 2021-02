'BBB21': 'a partir de agora, somos adversários', diz Pocah em discussão com Gil

Pocah e Gil discutiram após o jogo da discórdia no 'BBB 21' - (Foto: Reprodução / TV Globo / BBB 21)

A madrugada desta terça-feira, 16, no BBB 21 foi marcada por discussão, gritos e choro entre Pocah e Gil. Os participantes do reality show trocaram acusações após o Jogo da Discórdia. Durante a brincadeira conduzida por Tiago Leifert, Gilberto montou seu pódio dos sonhos para a final do Big Brother Brasil, em que seria o vencedor com Sarah em segundo lugar e Juliette em terceiro. Sobre quem não ganharia o programa, ele indicou Pocah.

"Aqui dentro, a gente já conversou algumas vezes e eu acho que as posições dela, as atitudes dela são muito bem calculadas, pensadas, planejadas, para poder ficar bonito para o público. (...) Quem aqui merece ficar até o final é quem dá a cara a tapa, que erra, que acerta, que fala, que é cancelado, que muda o jogo, por isso eu acho que ela não ganha", justificou o doutorando em economia.

Após a dinâmica, Pocah foi conversar com o brother, afirmando que ele havia falado do caráter dela. "Não falei do seu caráter, falei aqui dentro, o que você fala, acho que é bem calculado", disse ele. Questionado sobre o porquê de pensar assim, Gil comentou que era apenas seu pensamento, sem justificativa.

"Se você está me julgando, você está sendo hipócrita, Gil, porque o que você me julga você fez igual", acusou a cantora. O brother já tinha se exaltado neste momento e elevado o tom de voz. "Você acha que se posicionar é gritaria e gritaria é desnecessário", acrescentou a MC. "Sou barraqueiro, e daí? O problema é meu. Você acha que porque você tem milhões, você é poderosa", disse o pernambucano. "Fale o seu show, você veio me afrontar", afirmou. Pocah negou que estivesse afrontando o brother. "Eu vim te dizer que você foi muito infeliz no seu comentário."

Enquanto Pocah seguia afirmando que Gil havia colocado o caráter e a índole dela em dúvida, o acadêmico disse que ela tinha "ranço" dele, algo que ela também negou.

"Não vim aqui para me resolver com você. Na primeira vez que você foi contra mim ao vivo para o Brasil por causa de um arroz, eu já senti que você tinha algo contra mim. (...) O meu choro foi porque de fato eu não esperava de você achar que eu fosse uma canceladora sua. Olhei no seu olho e disse o quanto eu não esperava aquilo", comentou a cantora.

"A partir de agora, nós somos adversários, agora, batendo o martelo, mas eu não fui falsa com você no momento que eu fiquei triste, magoada, que eu não esperava aquilo de você. Não esperava nem que eu tivesse te machucado por conta de um arroz, um comentário que eu falei, um tom, não sei o que pode ter te machucado. As minhas desculpas foram sinceras porque eu não quis te machucar", prosseguiu. Pocah afirmou, ainda, que Gil era um personagem e que nenhum dos dois era melhor do que o outro.

Depois de terminarem a discussão, Gil foi consolado por Sarah e Juliette. "Estou fragilizado, falei 'não quero conversar agora', ela veio me atacar", comentou ele com os amigos. Chorando, o doutorando disse que queria ir para casa e estar com a mãe.