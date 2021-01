'BBB 21': Globo anuncia novidades a partir do próximo dia 8

Globo anuncia novidades de BBB21 a partir do próximo dia 8 - ( Foto: Estadão )

O ano de 2020 mal acabou e a TV Globo já anunciou que os fãs de Big Brother Brasil podem esperar novidades para a nova edição do reality show a partir do dia 8 de janeiro.

Boninho, diretor da atração, fez uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 1.

"Aquecendo as turbinas dessa nave", escreveu na legenda da imagem com o logotipo do programa e os dizeres "Save the Date".

Desta vez, a previsão é a de que o BBB 21 dure cem dias. A lista de participantes ainda não foi divulgada, mas a emissora garante que haverá inscritos e convidados.