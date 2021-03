'BBB 21': Festa do Líder João tem sala de aula, muito funk e romance

Festa do Líder João Luiz no Big Brother Brasil 21 teve o tema 'Escola' - (Foto: Reprodução / GloboPlay)

Nesta quarta-feira (3) teve Festa do Líder João Luiz no Big Brother Brasil 21, que parece estar com saudade de dar aula, pois escolheu o tema "Escola". A noite teve muito funk, coreografia, beijo de Fiuk e Thaís e até pedido de casamento da Viih Tube para o namorado que está esperando fora da casa. E não podia faltar especulação para o próximo Paredão.

O cenário tinha uma lousa com os dizeres "Aulão do João", carteiras, a mesa do professor e até um globo gigante. O professor de geografia estava com um figurino brilhante que foi elogiado pelas sisters. "O que é isso, professor?", disse Pocah, enquanto Carla Diaz o chamou de "muso", e Camilla admirou a profissão do brother, "Você tem noção do que você é? Isso é muito importante". Mas Juliette gostou mesmo foi dos petiscos: "a Xepa surta", brincou.

A pista tocou muito funk e animou a festa. Camilla de Lucas se emocionou dançando. "São as músicas que tocam onde eu moro. Eu estou muito feliz. É muita emoção", disse a sister de Nova Iguaçu (RJ). Quando a pista encheu, teve coreografia do funk "Agarra". Os brothers se perseguiram e se agarraram, como manda a letra.

As tradicionais flechadas da festa do líder renderam uma explicação de Viih Tube ao namorado, que terminou em pedido de casamento. Enquanto a youtuber conversava com João Luiz, Fiuk, Juliette e Thaís, ela contou para os brothers: "sabe quem flechou o Rodolffo? A Sarah, pelo meu celular. Sabe o que meu namorado vai achar disso? Um absurdo. Ela flechou dentro da despensa", explicou. "Amor, foi a Sarah que flechou, nem fui eu. Eu te amo! Casa comigo, por favor".

Estratégias do jogo

Durante a festa, Gilberto e Caio conversaram sobre o jogo no quarto. Gil afirmou a estratégia deles não está boa e que se Arthur ou Projota saírem, deve ter um próximo Paredão entre ele, Sarah e Caio ou Rodolffo. "Se Projota e Arthur saírem, vai acontecer o que a gente não queria. A gente tá sendo um monte de burro", lamentou. O brother também acredita que seja melhor enfrentar Pocah do que Carla na eliminação, pois a atriz é mais popular.

Enquanto isso, Viih e Thaís conversavam sobre Gilberto. A influenciadora disse deve votar no pernambucano, porque ele está diferente. Thaís também desabafou com Caio: "Aqui é muito difícil. A gente não sabe quem fala a verdade e quem não fala, sabe", lamentou a sister. "Você tem que apegar em quem você tem no coração", disse o brother.