'BBB 21': Depois de ser eliminado, Arcrebiano revela decepção com Nego Di e Karol Conká

Arcrebiano foi o segundo eliminado do 'Big Brother Brasil 21' - ( Foto: Estadão/Twitter @MaisVoce )

Após ser eliminado do Big Brother Brasil 21, na noite desta terça-feira, 9, Arcrebiano revelou estar decepcionado com Karol Conká e Projota e arrependido de ter tido um vínculo com Nego Di. Em entrevista à Ana Maria Braga, no programa Mais Você desta quarta-feira, 10, o ex-BBB disse que a decepção aconteceu depois de ver vídeos de algumas conversas que os participantes tiveram sobre ele.

O goiano foi o segundo a sair do reality show da Globo, com 64,89% dos votos, enquanto seus concorrentes, Juliette e Gilberto, receberam 33,23% e 1,88% dos votos, respectivamente.

Relação com Nego Di e outros brothers

"Aprendi com pessoas lá dentro. Especialmente o Nego Di. Me espelhava muito nele, mas depois de ver vídeos, me arrependi. Ele conversava comigo que era um cara do bem, tinha coração bom. Mas vi vídeos dele que a Karol alegava coisas terríveis e ele ria de mim como se fosse um nada", explicou Arcrebiano.

O modelo disse ainda que pretende levar a amizade com Lucas Penteado para vida. "Por mais que eu conversava com todos, achava que o Nego Di, Projota, Arthur e Karol eram sinceros. A Karol diz ser sensata. Tinha confiança. Nunca passou pela minha cabeça que eles falavam coisas absurdas. Inteligente era o Lucas, Nego Di foi um nada", contou.

Relação com Karol Conká

Arcrebiano, que teve uma breve relação afetiva com Karol Conká, disse que a cantora sentiu ciúmes da Carla Diaz, porém, segundo ele, a rapper viu "coisa onde não tinha", o que gerou uma discussão na festa do último sábado, 6.

"Eu fiquei até assustado, porque estava numa vibe boa da festa. Fui o último a saber, falaram que eu estava disputando pela casa: a Carlinha e a Karol. Quando a Karol criou esse pretexto, foi uma injustiça para o meu lado, ela viu coisa onde não tinha. Esperei posicionamento de amigos, Nego Di e Projota, mas a galera se afastou de mim", comentou.

Durante a festa em questão, Karol chegou a discutir com Carla, por ciúmes da relação da atriz com Arcrebiano, segundo ele, porém durante a discussão, ele foi dormir, pois queria resolver os problemas de convivência no dia seguinte. Isso não foi bem visto pelos outros participantes da casa, que acabaram indicando ele ao paredão.

"Carlinha era educada, acho que a educação afetou a Karol, porque ela não era educada. Eu gostava de fazer café, ela me ajudava e a Karol viu coisas nisso. A Carlinha sentava comigo para almoçar e a Karol via esses detalhes e criava coisas na cabeça dela. Ela tinha a amiga dela, Lumena, e amedrontava o resto da casa. Me arrependo de não ter defendido a Carlinha, não a Karol", revelou.