'Bacurau' é indicado ao Gotham Awards e entra na corrida do Oscar

Cena do filme 'Bacurau', de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles - ( Foto: Estadão/Victor Jucá )

O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi indicado ao Gotham Awards 2020 na categoria de melhor filme internacional. A premiação é um dos chamados 'termômetros' do Oscar, e pode ser um indício de que o longa brasileiro, que obteve sucesso de crítica, esteja na briga pelo Oscar.

Além do filme da dupla brasileira, está indicado na mesma categoria o filme Lindinhas, de Maïmouna Doucouré, produzido pela Netflix, que acumulou polêmicas desde seu lançamento.

Bacurau narra o cerco de um grupo de estrangeiros ao município fictício que dá nome ao filme. Em um misto de ficção científica, faroeste contemporâneo e ação, o longa mostra a resistência dos moradores de Bacurau à violência gratuita e desmedida à qual são submetidos. No elenco, estão Lia de Itamaracá, Sônia Braga, Udo Kier, Bárbara Colen e Silvero Pereira.

Recentemente, o roteiro de Bacurau foi publicado pela editora Companhia das Letras no livro Três Roteiros, que reúne também os textos de outros dois filmes de Kléber Mendonça Filho, O Som ao Redor e Aquarius.

O filme vem acumulando premiações, tendo sido laureado com o prêmio do júri em Cannes, além de vencer o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e o prêmio de melhor filme no 29.º Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga.

Confira a lista de indicados ao Gotham Awards 2020

Melhor Filme

"A Assistente"

"First Cow"

"Never Rarely Sometimes Always"

"Nomadland"

"Relic"

Melhor Documentário

"76 Days"

"City Hall"

"Our Time Machine"

"A Thousand Cuts"

"Time"

Melhor Filme Internacional

"Bacurau"

"Uma Mulher Alta" ("Beanpole")

"Lindinhas" ("Mignonnes")

"Identifying Features" ("Sin Señas Particulares"

"Martin Eden"

"Wolfwalkers"

Diretor Estreante

Radha Blank por "The Forty-Year-Old Version" (Netflix)

Channing Godfrey Peoples por "Miss Juneteenth" (Vertical Entertainment)

Alex Thompson por "Saint Frances" (Oscilloscope Laboratories)

Carlo Mirabella-Davis por "Swallow" (IFC Films)

Andrew Patterson por "The Vast of Night" (Amazon Studios)

Melhor Roteiro

"Bad Education", Mike Makowsky (HBO)

"First Cow", Jon Raymond, Kelly Reichardt (A24)

"The Forty-Year-Old Version", Radha Blank (Netflix)

"Fourteen", Dan Sallitt (Grasshopper Film)

"The Vast of Night", James Montague, Craig Sanger (Amazon Studios)

Melhor Ator

Riz Ahmed em "Sound of Metal" (Amazon Studios)

Chadwick Boseman em "A Voz Suprema do Blues" (Netflix)

Jude Law em "The Nest" (IFC Films)

John Magaro em "First Cow" (A24)

Jesse Plemons em "Im Thinking of Ending Things" (Netflix)

Melhor Atriz

Nicole Beharie em "Miss Juneteenth" (Vertical Entertainment)

Jessie Buckley em "Im Thinking of Ending Things" (Netflix)

Yuh-Jung Youn em "Minari" (A24)

Carrie Coon em "The Nest" (IFC Films)

Frances McDormand em "Nomadland" (Searchlight Pictures)

Melhor Ator ou Atriz Estreante

Jasmine Batchelor em "The Surrogate" (Monument Releasing)

Kingsley Ben-Adir em "One Night in Miami " (Amazon Studios)

Sidney Flanigan em "Never Rarely Sometimes Always" (Focus Features)

Orion Lee em "First Cow" (A24)

Kelly OSullivan em "Saint Frances" (Oscilloscope Laboratories)

Melhor Série Estreante - Formato Longo (Mais de 40 minutos)

"The Great"

"Immigration Nation"

"P-Valley"

"Unorthodox"

"Watchmen"

Melhor Série Estreante - Formato Curto (Menos de 40 minutos)

"Betty"

"Dave"

"I May Destroy You"

"Taste the Nation"

"Work in Progress"

