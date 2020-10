'As pessoas estão cansadas de só ouvir briga' diz Fabio Porchat

Fábio Porchat, apresentador do programa 'Que História É Essa, Porchat? - ( Foto: GNT)

O humorista Fabio Porchat falou sobre a estreia do Que História É Essa, Porchat? na TV Aberta. O programa já teve duas temporadas exibidas no canal pago GNT, mas chega à Globo no próximo dia 15 de outubro, uma quinta-feira.

"Agora vai atingir um público muito maior. É um programa leve, para dar risada e ir dormir feliz, tranquilo. No meio de tantas notícias ruins é ótimo que o público possa ter acesso a um conteúdo inédito tão legal", afirmou em comunicado divulgado pela Globo.

Fabio Porchat continua: "Acho que as histórias são a razão do sucesso. Acredito que as pessoas estão cansadas de só ouvir briga, polarização, também querem ligar a televisão para relaxar e se divertir".

Fabio ainda cita artistas que espera trazer ao Que História É Essa, Porchat? no futuro: "Gostaria muito que o Pedro Bial participasse. O Faustão é o meu maior sonho. Queria também o William Bonner, pessoas que a gente não imagina que contem histórias diferentes. E Roberto Carlos, um dia terei!"