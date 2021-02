Arthur se machuca durante prova do líder do 'BBB 21' e é levado ao hospital

Arthur machucou o ombro durante a prova do líder e foi desclassificado - (Foto: Instagram/@arthurpicoli)

A prova do líder do Big Brother Brasil 21 da quinta-feira, 18, exigiu mais que agilidade: sorte e concentração também foram importantes. Isso porque os participantes precisariam escorregar em uma rampa, que estava sendo molhada a todo instante, e encontrar a réplica específica de desodorante de um dos patrocinadores do programa em três situações: no slime, tanques de areia colorida e uma grande piscina de bolinha.

Com três etapas, venceria quem conseguisse encontrar os cards e levá-los para o ponto de partida. Detalhe: propositalmente, não havia placas com o desenho do produto para todos. O objetivo era eliminar os participantes em três etapas.

Para esta tarefa, não havia limite de tempo. A pressa seria necessária apenas para encontrar a imagem do desodorante antes dos adversários. Apesar das orientações do Tiago Leifert, em busca da liderança, os participantes se jogaram na rampa. Um deles, Caio, chegou a machucar o pé logo na primeira fase. Como conseguiu encontrar um desodorante, decidiu continuar a prova.

Já Arthur, na segunda parte da tarefa, machucou o ombro e teve de ser atendido pela equipe socorrista. Um tempo depois de já terminada a prova, quando o público sabia que Sarah era a campeã, os participantes souberam que o colega estava se recuperando.

Arthur retornou ao convívio dos 'brothers' e contou que teve de ser levado ao hospital. O participante do BBB 21 relatou como foi a sensação de encarar o público pela primeira vez após o confinamento: "Velho, muito engraçado, velho! Ninguém podia pegar o telefone. Eu me senti muito popstar. Todo mundo sabia o meu nome antes de eu falar", disse.

Arthur também relatou que, no momento de fazer a ressonância do ombro, o médico perguntou: "Ele disse: 'Nada que contenha metal. Tá com carteira, chave ou celular?' E todo mundo começou a rir", se diverte.