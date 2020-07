“Arraiá 67”: Live de lançamento do álbum do Atitude 67 nesta sexta-feira arrecadará doações para a AACC de MS

Atitude 67 comemora o lançamento do projeto especial que leva o mesmo nome da live. - ( Foto: Divulgação/ Internet)

Já pode ir separando o chapéu de palha e preparando os quitutes que a live “Arraiá 67” já está chegando. Nesta sexta-feira (31), às 20h, o Atitude 67 comemora o lançamento do projeto especial que leva o mesmo nome da live. Além da apresentação, tudo que for arrecadado em doações durante a apresentação desta sexta-feira será destinado para a Associação de Apoio à Criança com Câncer do Mato Grosso do Sul (AACC).

Para fazer da noite ainda mais especial e divertida a banda recebe a ex-bbb, Gizelly Bicalho, para apresentar a grande festança que será transmitida no Canal do Youtube da banda além das rádios Club FM (São Carlos e Ribeirão), Hits Recife entre outras a transmissão contará com a participação de Tato do Falamansa, Tierry, Marcos e Belutti, Michel Teló, João Bosco e Vinícius, Bruninho e Davi, Jads e Jadson, Henrique e Diego, Xand Avião, Tayrone, Felipe Araújo, além do Fagner.

A live marcará o lançamento do álbum “Arraiá 67” que apresenta 12 releituras de grandes sucessos das festas juninas e ainda traz a canção inédita “Eu que Lute pra Prestar” com Felipe Araújo. Uma das versões divulgadas pelo Atitude é a do hit “Borbulhas de Amor”, canção do ícone da música brasileira, Fagner, que também participou da faixa com a banda.

Ação solidária na live

Mas a parceria entre os cantores não ficou só na música, o A67 conseguiu 1 tonelada de alimentos da marca Santa Helena que será destinada a Fundação Social Raimundo Fagner de Fortaleza. A instituição comemora, em outubro, 20 anos atuando com crianças e adolescentes, na faixa etária entre 7 e 17 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e matriculados na rede pública de ensino.

E a onda solidária da live não para aí! Tudo que for arrecadado em doações durante a apresentação deste final de semana será destinado para a AACC de MS, que tem como objetivo cuidar da criança e do adolescente com câncer no estado onde os integrantes da banda nasceram, se tornaram amigos e deram os primeiros passos do Atitude 67.

“Nossa primeira live excedeu todas nossas expectativas. Foi muito divertido fazer e depois rever acompanhando os comentários de todos que curtiram com a gente, sem falar do grande número de doações que foram destinadas a instituições do Mato Grosso do Sul. Nesta segunda, tivemos a ideia de expandir as doações para outras áreas e foi incrível poder ajudar a fundação do Fagner”, conta GP do Atitude 67.