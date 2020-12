Após ser barrado em aeroporto, ex-BBB diagnosticado com covid-19 pede desculpas

Após ser diagnosticado com covid-19, Victor Hugo apresentou quadro de pneumonia e foi transferido para um leito de UTI - ( Foto: Cesar Alves/Globo/Divulgação)

Victor Hugo usou o Instagram neste domingo, 27, para se pronunciar após ter sido impedido de embarcar em um voo de Macéio para Recife. O ex-BBB chegou à capital de Alagoas em 17 de dezembro e no dia seguinte deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento Galba Novaes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Em 19 de dezembro, o psicólogo foi internado e dignosticado com covid-19 no Hospital Metropolitano de Alagoas, onde chegou a ficar na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

No comunicado,o psicólogo afirma que recebeu alta e foi informado pela equipe médica que estava curado e sem sintomas de infecção pelo novo coronavírus. "Me orientaram que eu deveria ir para casa, repousar", escreveu no story.

O ex-BBB relatou que estava receoso com a viagem pois ainda sentia dores nas pernas, mas negou ter tossido no período em que esteve no aeroporto. Victor Hugo disse que tentou entrar em contato com o aeroporto, no entanto não teve retorno e por isso decidiu ir ao local para remarcar a passagem ou embarcar.

"Imediatamente ao chegar procurei o guichê da A zul para me informar melhor e foi autorizado o meu embarque. Recebi meu ticket, passei normalmente por todos os protocolos de segurança do aeroporto, e como outro passageiro qualquer, me dirigi a área de embarque", disse Victor Hugo. O ex-BBB continuou contando que percebeu o incomodo de algumas pessoas com a sua presença e que logo depois um funcionário pediu que ele retornasse ao guichê. No local, segundo o comunicado, foram pedidos documentos que ele não possuía e nem tinha a informação que deveria apresentá-los; portanto a passagem foi remarcada para este domingo, 27. "Fiquei extremamente constrangido com a forma de condução da companhia."

Ele conclui se desculpando e pedindo orações por sua recuperação: "deixo aqui meu mais sincero pedido de desculpas por qualquer transtorno causado a alguém por menor que venha a ser".

A Azul informou que impediu o embarque após verificar que os documentos médicos dele apontavam laudo positivo para covid-19. "A companhia esclarece que, seguindo as recomendações da Anvisa, solicitou ao cliente que permanecesse de quarentena por 14 dias e remarcou seu bilhete sem custo adicional", diz o comunicado da companhia aérea. Até a publicação desta reportagem, a Azul não respondeu o questionamento do Estadão a respeito da declaração de Victor Hugo de que a passagem foi remarcada para este domingo, 27.