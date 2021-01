Após sair do 'MasterChef', Paola Carosella retoma canal no YouTube

Paola Carosella - ( Foto: Estadão/Band )

Após ter sua saída anunciada do MasterChef Brasil pela Band, a cozinheira Paola Carosella retomou as atividades em seu canal no YouTube no sábado, 16.

Nele, a chef ensina aos fãs algumas dicas para fritar um ovo. O vídeo mais recente do canal havia sido publicado há quatro meses, em 11 de setembro.

Paola Carosella saiu do MasterChef, onde era jurada ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça, e da Band. O anúncio foi feito na última quarta-feira, 13.

