Após saída do 'BBB 21', Globo intensifica aparições de Karol Conká neste domingo

Karol Conká dá entrevista logo depois de sua eliminação: 'se não for para dar aquela tombada, não sou eu' - (Foto: Estadão)

Karol Conká terá duas aparições importantes neste domingo, 28, na TV Globo. Após ter saído no último paredão do Big Brother Brasil 21 com o maior índice de rejeição da história do programa, 99,17%, a rapper enfrenta 'cancelamento' na internet e chegou a perder alguns contratos profissionais. Um programa que ela apresentaria no GNT, por exemplo, teve a estreia adiada.

A emissora começou a divulgar a chamada do Fantástico com a cantora. A repórter que a entrevistou diz: "Foi um papo muito 'sincerão'. A gente falou sobre a carreira da Karol, a vida pós-BBB... claro que a gente falou um pouquinho do Big Brother, mas também sobre o futuro".

Karol conta que tem planos de escrever um livro. "Vai se chamar As 99 Lições que Aprendi (risos)", afirmou. Ela também quer produzir um novo disco: "Vou focar no meu trabalho e carreira, que é algo que sempre fiz".

Na internet, muitos seguidores questionaram a Globo por não ter feito o mesmo com o humorista Nego Di, que também alcançou um índice alto de rejeição, o segundo maior da história do reality, com 98,76%.

Antes do Fantástico, Karol Conká fará uma participação gravada no Domingão do Faustão. Na sexta-feira, 27, o colunista Leo Dias divulgou um trecho do áudio da entrevista.

"Num jogo como esse, as pessoas deveriam ter o mínimo de inteligência para julgar dentro de um jogo. E você acabou sendo julgada, então, que você tenha forças...a vida já vem te julgando desde que você nasceu, então, precisa ter muita serenidade e muita calma para virar o jogo da vida", declarou Fausto Silva.

"Eu enxergo tudo como uma oportunidade de evoluir. Tem muitas coisas que fiz de errado que a minha assessoria me mostrou, mas eu tenho o acolhimento de amigos, da minha equipe, que me lembram da pessoa boa que eu sou", disse a rapper.

Karol Conká declarou, entre outras coisas, que hoje pensa que, das duas, uma: ou não teria aceitado entrar no BBB ou só entraria "com tratamento psiquiátrico".