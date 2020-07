Aos 24 anos, Rafaella, irmã de Neymar, faz preenchimento labial

Rafaella Santos, irmã de neymar, é adepta de procedimentos estéticos como o preenchimento labial - (Foto: Reprodução)

A clínica estética responsável pelo preenchimento labial de Rafaella Santos compartilhou nesta segunda-feira, 27, o resultado do procedimento realizado pela irmã de Neymar.

A influenciadora digital já havia visitado o estabelecimento especializado em harmonização orofacial para fazer o tratamento na boca na última quinta-feira, 23.

A jovem de 24 anos iniciou o tratamento na clínica JK Estética Avançada em setembro de 2019 e, desde então, tem feito acompanhamento com o cirurgião Samuel Montalvão.

Pouco mais de um mês depois, em 6 de outubro do ano passado, o médico compartilhou no Instagram detalhes sobre o procedimento estético: "Fizemos uma hidratação labial utilizando 1ml de ácido hialurônico. Como já havia material preenchedor, conseguimos um excelente resultado com volume e contorno satisfatórios".