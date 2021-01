Anitta lança clipe de 'Loco', gravado em Aspen, nos Estados Unidos

Anitta lançou na madrugada desta sexta-feira, 29, o clipe de Loco - (Foto: Reprodução)

Anitta lançou na madrugada desta sexta-feira, 29, o clipe de Loco, seu novo single com foco no mercado internacional. No vídeo, a cantora aparece esquiando de biquíni, em Aspen, nos Estados Unidos.

O vídeo foi gravado no início de 2020 e a faixa é a primeira música solo da artista desde 2018. É uma amostra do seu próximo álbum Girl From Rio, que será lançado neste ano pela Warner Music.

Nas redes sociais, Anitta explicou a estratégia de divulgação e o público alvo de sua nova música. "É voltada para o mercado latino. Por isso, a estratégia está toda por aqui e vocês não viram muita bombação no Brasil", disse ela nos stories. "Se o brasileiro vai gostar, eu não sei. A estratégia é essa, cada hora em um lugar, mas eu não vi ninguém reclamar. Aguardem que tem músicas estilo brasileira e em português já gravadas com vídeo já pronto pra galera curtir também", concluiu.

Loco é uma composição de Gale (Me Gusta), Iberê Maravalha Fortes e DVLP (Indecente) e o clipe tem a assinatura do fotógrafo e diretor Steven Gomillion, que já trabalhou com grandes nomes da música pop internacional, como Rihanna, Justin Bieber, Jennifer Lopez e Kelly Rowland.

