Angélica estreia Simples Assim e promete emocionar espectador

A apresentadora Angélica, que volta ao ar na Globo com o programa 'Simples Assim' - (Foto: Instagram/@angelicaksy)

A apresentadora Angélica volta ao ar nas tardes da TV Globo a partir deste sábado, 10, às 15h. Com o programa Simples Assim, ela promete emocionar o espectador com histórias de resiliência, mostrando as adversidades da vida e como as pessoas, conhecidas ou anônimas, deram a volta por cima.

"Vi de perto o Simples Assim nascer, como vocês podem imaginar. Ter ideias não é o mais difícil, o mais difícil é tirá-las do papel. Por isso (e por outras tantas razões), tenho enorme orgulho desta mulher madura, inteligente, sensível e linda, que não se deixou cair nas armadilhas de uma vida alienada. Pelo contrário. Angélica é hoje pra mim um exemplo de mulher que tem os pés firmemente fincados no chão da realidade. Muito sucesso, meu amor. Você e seus milhões de fãs merecem", escreveu no Instagram.

Angélica respondeu nos comentários: "Obrigada, meu amor, por estar comigo em todos os momentos , inspirando e apoiando".

No perfil oficial no Instagram, Angélica publicou um vídeo para os seguidores conhecerem um pouco mais sobre o Simples Assim, que era para ir ao ar em abril, mas teve de ser adiado por causa da pandemia do novo coronavírus.

"O primeiro episódio será neste sábado, dia 10 de outubro: o Dia Mundial da Saúde Mental. Coincidência? O programa é sobre a busca de uma vida mais leve, mais equilibrada e mais plena de significado. E, claro, sobre aproveitar o caminho. Com tudo que aconteceu nesse tempo, talvez o Simples Assim seja muito mais importante hoje do que em abril. Adiar a estreia em seis meses não estava nos planos. Mas, de alguma maneira, o universo vai colocando as coisas no lugar certo", escreveu Angélica.