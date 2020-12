Ana Vilela desiste da positividade do hit 'Trem Bala' e vira meme

Ana Vilela é cantora e compositora do hit 'Trem Bala' - ( Foto: Estadão/Reprodução Instagram )

Ana Vilela está sempre presente nas redes sociais, mas um tuíte que ela fez em há quase uma semana está viralizando agora."Gente, esquece o que eu disse negócio de segura teu filho no colo laia laia laia o mundo é um lugar horrível eu desisto", escreveu a cantora e compositora em referência a letra do hit Trem Bala.

O trecho da música que ela menciona é: "Segura teu filho no colo/ Sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui/ Que a vida é trem-bala, parceiro/ E a gente é só passageiro prestes a partir/ Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá/Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá.

Os internautas indicaram que os acontecimentos trágicos de 2020 abalaram a positividade de Ana Vilela. Após o post virar meme, a cantora se divertiu com as piadas e compartilhou algumas delas. Ele escreveu: "anuncio a todos os que acham um porre a positividade de trem bala que a minha próxima música é um grande 'estou cansada desta m....' acho q vcs vão amar", disse. E explicou: "gente, a 'm....' em questão é o mundo não trem bala ok? obrigada pela atenção".