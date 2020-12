Adnet compartilha experiência da paternidade: 'não sei se passo um café ou durmo'

Papai de "primeira viagem", Marcelo Adnet usou o Twitter na madrugada desta sexta-feira, 11, para compartilhar com os seguidores a experiência da paternidade - (Foto: Divulgação)

Papai de "primeira viagem", Marcelo Adnet usou o Twitter na madrugada desta sexta-feira, 11, para compartilhar com os seguidores a experiência da paternidade. Alice nasceu no início de dezembro. A menina é fruto do relacionamento do humorista com Patrícia Cardoso. "Pai 'tá on' dia 6. Bom dia! Depois de 4h20 seguidas com a filha no quarto, entre trocas de fralda e arrotos, ela dormiu!", escreveu na rede social.

O ator ficou com a filha durante toda a madrugada e falou da privação do sono: "Não sei se passo um café e finjo naturalidade vendo Bom Dia Brasil pela sexta vez na vida ou admito a realidade e vou dormir pra acordar logo mais", escreveu.

Ao mesmo tempo em que Adnet refletia sobre o assunto, a pequena Alice voltou a acordar. "Enquanto pensava, ela acordou com mais fome. Tudo tranquilo pessoal. Objetivo é dormir antes do Jornal Hoje", brincou. Há três dias, Marcelo Adnet compartilhou fotos do nascimento da filha no Instagram. "Alice, pelas lentes das amigas da @babuskafotografia", escreveu na legenda da série de imagens da pequena.