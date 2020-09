Adaptação de 'Duna' por Denis Villeneuve ganha trailer; assista

Timothée Chalamet é Paul Atreides em 'Duna', de Denis Villeneuve - (Foto: Warner Bros)

O filme Duna, dirigido pelo cineasta canadense Denis Villeneuve (A Chegada, Blade Runner 2049), ganhou seu primeiro trailer.

Duna é uma adaptação em duas do romance de mesmo nome de Frank Herbert publicado em 1965 e será lançado ainda em 2020 nos cinemas.

A data de lançamento no Brasil ainda não foi confirmada, embora no exterior ele esteja previsto para 17 de dezembro.

Outras versões de 'Duna'

A ficção científica espacial de Herbert já foi adaptada em 1984 por David Lynch, além de ter recebido nos anos 2000 uma série no canal SyFy.

Na década de 1970, o cineasta chileno Alejandro Jodorowsky tentou adaptar o livro de Herbert, mas o alto orçamento para a época foi um impeditivo no projeto. No entanto, sua tentativa é narrada no documentário Jodorowsky's Dune.

O que é 'Duna'?

Duna se passa em um futuro distante, no qual os computadores foram banidos após ameaçarem a existência humana e as próprias pessoas se especializam em funções antes delegadas às máquinas. A obra narra a queda da família Atreides, aristocratas tradicionais que são designados pelo imperador de um vasto império estelar para governar o planeta Arrakis, também conhecido como Duna.

Ao chegar no planeta desértico, os Atreides se veem vítimas de um golpe e são destituídos do poder. Paul Atreides, herdeiro da família, se refugia no deserto com uma tribo de nativos e acaba se tornando uma espécie de líder messiânico.

A série de seis livros escritos por Frank Herbert se tornou uma das mais cultuadas obras da ficção científica ao tratar de temáticas políticas, religiosas e ambientais sob um ponto de vista original, tendo influenciado outras space operas, como Star Wars.