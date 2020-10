O cantor Mariano vence a Prova do Fazendeiro em 'A Fazenda 12'O cantor Mariano vence a Prova do Fazendeiro em 'A Fazenda 12' - (Foto: Reprodução / Record TV)

O cantor sertanejo Mariano venceu a prova disputada na noite de quarta-feira, 14, e é o Fazendeiro da semana em A Fazenda. Com isso, Biel, Carol Narizinho e Tays Reis estão na Roça.

Para votar, é necessário acessar o site R7 e escolher o participante que você deseja que permaneça no programa, não o que seja eliminado.

É possível assistir à íntegra da Prova do Fazendeiro no canal da Fazenda no YouTube. Confira aqui.