'A Fazenda 12': Jakelyne é fazendeira e fãs apontam erro na prova

Jakelyne Oliveira é fazendeira da semana e internautas apontam erro na prova - ( Foto: Reprodução/ Playplus)

Jakelyne Oliveira foi a participante vencedora da prova do fazendeiro de A Fazenda 2020, disputada na madrugada desta quinta-feira, 12. Porém, no Twitter a tag #ProvaManipulada, que se referia ao reality, esteve entre os assuntos mais comentados.

Isso porque os usuários apontaram dois possíveis erros na contagem dos pontos que podem ter prejudicado a vitória de Jojo Todynho, durante a prova de resistência do programa da Record.

Na competição, as participantes tinham que correr dentro de uma roda e, ao mesmo tempo, decorar a ordem de seis caixas para montá-las na sequência dentro do tempo de 60 segundos. A atividade durou 24 rodadas, porém a partir da 14ª alguns internautas notaram uma diferença na soma da pontuação de Jake.

Os fãs da atração pegaram um tuíte do perfil do Playplus, plataforma de streaming da Record, para mostrar a contagem a favor da modelo com pontos acima dos possíveis de serem conquistados até o momento da disputa. Outros seguidores também observaram que algumas caixas foram posicionadas de forma errada pela peoa e que foram contabilizadas como corretas pelo programa.

Procurada pelo Estadão, a assessoria de imprensa de A Fazenda 12 se posicionou sobre a repercussão desta última prova afirmando que Jakelyne permanecerá como fazendeira. "A prova foi checada e o resultado está mantido", informou.

O placar final da disputa foi 132 pontos para a vencedora, Jojo apareceu na segunda posição com 128 pontos e Raissa Barbosa ficou na terceira colocação com 119 pontos.