'A Barraca do Beijo 2' está chegando à Netflix

A Barraca do Beijo chega na plataforma dia 24 - (Foto: Reprodução)

Boas opções chegam esses dias ao catálogo da Netflix. Entre filmes e séries, tem muita novidade para públicos e gostos variados. Como a situação ainda requer o isolamento social, por conta do coronavírus, aqui vão duas sugestões do que ver no streaming da gigante do ramo.

Chega na sexta, 24, o filme teen A Barraca do Beijo 2, que é baseado no segundo livro da saga The Kissing Booth: Going The Distance, de Beth Reekles. Aguardado depois do sucesso da primeira produção, filme traz de volta os amigos Elle (Joey King) e Noah (Jacob Elordi) após um verão bem romântico. Mas o casalzinho terá de enfrentar um relacionamento a distância, pois o rapaz vai para Harvard, enquanto a garota aguarda a entrada na faculdade, ao lado do amigo Lee (Joel Courtney). Em meio a tudo isso, novos colegas surgem em cena.

No domingo, 26, é a vez da terceira temporada de Good Girls finalmente chegar ao catálogo. Para os que acompanham a saga das três amigas, que acabam se transformando em criminosas, agora Beth Boland (Christina Hendricks), Ruby Hill (Retta), Annie Marks (Mae Whitman) terão de enfrentar as consequências dessas aventuras tresloucadas. Chegou a hora de saber o que aconteceu com o bandido Rio (Manny Montana).