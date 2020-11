Waldery: temos ferramentas para boa gestão da dívida e trazê-la a patamar menor

O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Junior, afirmou nesta terça-feira, 24, que a equipe econômica está comprometida não só em trazer ações céleres para combater a pandemia da covid-19, mas também em zelar pelas políticas fiscais. Ele participou da posse do novo diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Alexandre Rangel.

O executivo da Fazenda destacou que o governo tem ferramentas para fazer uma boa gestão da dívida pública e trazê-la a patamares menores e destacou que a Fazenda vai seguir com a agenda de reformas estruturais como o pacto federativo, as reformas administrativa e tributária.

O secretário especial da Fazenda afirmou contar com a CVM para o desenvolvimento do mercado de capitais e do País. Mais cedo, ele disse que o governo vai editar uma Medida Provisória associada a alterações em mercado de capitais, instrumentos financeiros e outras medidas.

"Fomento aos mercados de capitais. Enviaremos uma medida provisória associada a alterações em mercados de capitais, instrumentos financeiros e outras medidas", disse o secretário, sem dar maiores detalhes.