Volkswagen Caminhões anuncia investimento de R$ 2 bi até 2025

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, que produz veículos comerciais pesados em Resende, no sul do Rio de Janeiro, anunciou nesta quinta-feira, 10, um ciclo de investimentos de R$ 2 bilhões no período de 2021 a 2025. Segundo o presidente da montadora, Roberto Cortes, este é o maior ciclo de investimento já realizado pela marca, que vem de um programa de R$ 1,5 bilhão investidos no País, lançado quatro anos atrás.

Os recursos serão direcionados, sobretudo, a novas tecnologias de motor elétrico e de baixa emissão e conectividade dos veículos, além da internacionalização da marca.

O investimento contempla ainda projetos - estes de longo prazo - de desenvolvimento de tecnologias de direção autônoma.

Veículo elétrico

Durante o anúncio, feito em entrevista coletiva à imprensa, Cortes disse que a Volkswagen será a primeira montadora a lançar um veículo elétrico desenvolvido totalmente no Brasil.

O lançamento está previsto para meados do ano que vem, sendo que a Ambev, conforme Cortes, já fez um pedido firme de 100 unidades, além da intenção de adquirir outras 1,5 mil unidades do modelo.

Contratações

O presidente da Volkswagen Caminhões informou ainda que a montadora está contratando mais 550 funcionários para aumentar a produção em Resende, sendo mais da metade destas contratações - 290 operários - relacionada à nova linha de caminhões extrapesado Meteor.

As contratações, de acordo com o executivo, visa a assegurar as entregas programadas até os primeiros meses de 2021.

"A se confirmar o controle da pandemia, o crescimento do agronegócio e, quem sabe, um programa de renovação de frota, o ano que vem tem tudo para nos animar", comentou Cortes.

Segundo ele, o mercado, ainda que com volumes baixos, está melhor do que o previsto no início da pandemia. "A recuperação está acontecendo melhor do que esperávamos", assinalou o executivo.