Virgilio: não acredito em reforma tributária que resolva problemas neste governo

O prefeito defendeu a manutenção da Zona Franca de Manaus - (Foto: Pedro França/Agência Senado)

O prefeito de Manaus, Arthur Virgilio (PSDB) disse nesta quinta-feira (24) não acreditar em uma reforma tributária que "resolva o problema" no atual governo. "Vejo uma disputa entre Congresso e o presidente. O governo tem que resolver se quer fazer uma reforma tributária ou fazer uma política econômica para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro", declarou, em evento virtual da Confederação Nacional da Indústria (CNI)".

O prefeito disse ainda que Bolsonaro está "alheio" às discussões e a equipe econômica mantém uma conversa de "une e desune" com o Congresso Nacional. "O ministro da Economia Paulo Guedes perde peso e densidade a cada instante, é criticado pelo presidente a cada instante. Vejo um presidente alheio e um Congresso que não está sendo consequente com a questão fiscal", criticou.

Virgílio citou o discurso de Bolsonaro na Organização das Nações Unidas, na terça-feira, 22, e disse ter tido "vergonha" por citações, como culpar índios por incêndios florestais. "Depois do que o presidente fez na ONU, se me perguntassem onde eu nasci eu responderia "I was born in Argentina", declarou.

O prefeito defendeu a manutenção da Zona Franca de Manaus e disse que, ao empregar muitas pessoas na região, o polo "mantém a Floresta Amazônica de pé".