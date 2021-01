Via Varejo: GMV cresce 20,2% no Natal, estimulado por alta de 125% no e-commerce

Comércio de rua na cidade de São Paulo - (Foto: Werther Santana/Estadão)

A Via Varejo informa registrou que crescimento de 20,2% no GMV (valor bruto de mercadoria) no Natal de 2020, impulsionado pelo forte desempenho das vendas do e-commerce (1P+3P) que apresentaram evolução de 125,2% na comparação anual no período de 19 à 25 de dezembro de 2020. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que os dados são preliminares, não-auditados e estão sujeitos a ajustes relacionados à receita de crediário, frete e montagem, bem como outros serviços.

A varejista informa ainda que a participação do vendedor online (me chama no Zap) foi de 24% das vendas do e-commerce no período ante 16% registrado no terceiro trimestre. "Com base nos dados informados pelo site Compre & Confie, a Via Varejo ganhou cerca de 3,0 p.p. de participação de mercado no e-commerce no Natal 2020. Vale destacar que esta performance foi alcançada de forma saudável do ponto de vista de crédito e margens", ressalta a Via Varejo.