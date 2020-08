Vendas pelo comércio eletrônico cresceram 11% entre janeiro e junho, diz Visa

No Reino Unido, as transações no comércio eletrônico aumentaram 16%, enquanto o valor do tíquete médio foi 3% maior - (Foto: IstoÉ)

O isolamento social, adotado por conta da pandemia do novo coronavírus, reduziu a atividade presencial do comércio, abrindo espaço para as vendas em plataformas digitais, segundo indica um levantamento feito pela Visa. A pesquisa aponta que, na comparação entre janeiro e junho deste ano, o número de transações feitas pela operadora no e-commerce brasileiro cresceu 11%, enquanto o tíquete médio dessas operações aumentou em 12%.

Segundo a Visa, a expansão do e-commerce não se restringiu ao Brasil. No Reino Unido, as transações no comércio eletrônico aumentaram 16%, enquanto o valor do tíquete médio foi 3% maior.

Na Argentina, onde a modalidade ainda não é "tão desenvolvida", de acordo com nota da empresa, houve um crescimento acima de 100% das vendas digitais.