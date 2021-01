Vendas no comércio varejista apresentam leve queda em MS

Centro de Campo Grande - (Foto: Edemir Rodrigues)

No levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado na tarde de hoje (15), indicou que Mato Grosso do Sul apresentou queda de vendas no varejo (-0,8%) no mês de novembro. Na comparação com o mesmo mês de 2019, houve um crescimento de 6,8%, número inferior ao de outubro, que apresentou 15,3% de aumento. Em todo o acumulado do ano, o varejo registrou 4,3%. Já nos últimos 12 meses, o cenário é de 3,6%.

MS ficou na 20ª posição entre Estados e abaixo do índice nacional (-0,1%). Das 27 unidades da federação, 14 tiveram crescimento no volume de vendas do comércio varejista na passagem de outubro para novembro. Entre os maiores destaques estão Acre (7,8%), Rondônia (7,2%) e Rio de Janeiro (4,2%).

No País, o volume de vendas no varejo em novembro de 2020, registrou leve queda de -0,1% com relação a outubro. No confronto com igual mês do ano anterior (sem ajuste sazonal), também houve perda de ritmo, com o varejo crescendo 3,4% em novembro de 2020, menos que a alta de 8,4% em outubro.