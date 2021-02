E-commerce brasileiro cresceram 75% em 2020 ante 2019, diz Mastercard

Os livros apresentaram um crescimento - (Foto: Divulgação)

As vendas no e-commerce brasileiro cresceram 75% no período de janeiro a dezembro de 2020, em comparação ao mesmo período de 2019. Os dados são do Mastercard SpendingPulse, índice que rastreia as vendas gerais de varejo em todos os tipos de pagamentos.

Os setores que mais se destacaram no comparativo ano a ano, foram: hobby e livrarias, com um crescimento de (110%), e o de drogaria, com (88,7%).

O presidente da Mastercard no Brasil e ConeSul, João Pedro Paro Neto, atribui o crescimento ao período de distanciamento social orientado durante a pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, a necessidade do consumidor comprar sem sair de casa. "À medida que a realidade da pandemia e as novas preocupações com higiene entraram na vida do consumidor, as compras online se tornaram um modo de vida para quase tudo."

Também de acordo com a Mastercard, o varejo físico registrou expansão de 0,2% no mesmo período, alta modesta, mas considerada positiva por apontar crescimento para setor.