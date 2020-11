Vendas de automóveis na China crescem 13% em outubro ante mesmo mês de 2019

As vendas de automóveis na China cresceram 13% - (Foto: Clayton de Souza/AE)

As vendas de automóveis na China cresceram 13% em outubro ante o mesmo mês do ano passado, em meio à recuperação da demanda doméstica, informou nesta quarta-feira a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis. As vendas de carros, que incluem veículos de passageiros e comerciais, subiram 2,57 milhões de unidades no mês passado. De janeiro a outubro, houve queda de 4,7% nas vendas. Em outubro, as vendas de veículos de energia renovável, a maior parte dos quais são carros elétricos, mais do que dobraram, para 167 mil unidades. Nos primeiros 10 meses do ano, essas transações caíram 7,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.