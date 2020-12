Valores do pedágio da ponte em Porto Morrinho tem reajuste de 10,09%

A Portaria nº 190, publicada hoje (28), estabelece o valor da tarifa básica, que serve para os carros de passeio, em R$ 12,00 - (Foto: Divulgação)

Foi homologado os novos valores das tarifas de pedágio cobradas pela utilização, como meio de transposição, da ponte rodoviária sobre o Rio Paraguai, na Rodovia BR-262, entre os municípios de Miranda e Corumbá. A Portaria nº 190, publicada hoje (28), estabelece o valor da tarifa básica, que serve para os carros de passeio, em R$ 12,00. O novo valor corresponde a um reajuste de 10,09%.

A partir da tarifa básica, ficam definidos os valores para as demais categorias de veículos, cuja cobrança utiliza essa tarifa como fator multiplicador.

As tarifas entram em vigor a partir de zero hora do dia 1º de janeiro de 2021.

Ficam isentos da cobrança de pedágio os veículos de propriedade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e os veículos pertencentes aos Estados estrangeiros e destinados às suas representações diplomáticas.

A Nota Técnica com todas as informações do reajuste foi submetida previamente a Consulta Pública, com o objetivo de receber sugestões, comentários e contribuições e dar publicidade e transparência à ação regulatória.