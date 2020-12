Vale recebe licenças para início da construção do Projeto Capanema, em Minas

As ações da Vale perdiam cerca de 19% no início do pregão, repercutindo a tragédia em Brumadinho (MG). - (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

A Vale informou que recebeu, na última sexta-feira, 18, as licenças necessárias para início da construção do Projeto Capanema, localizado nos municípios Santa Bárbara, Ouro Preto e Itabirito, no Estado de Minas Gerais. Segundo a mineradora, o Projeto consiste em investimentos na mina de Capanema para reativação das instalações e aquisições de novos equipamentos, implantação de transportador de correia de longa distância (TCLD) e adequações no pátio de estocagem e carregamento de Timbopeba, totalizando investimentos esperados com valor plurianual de US$ 495 milhões.

Com o início previsto para o segundo semestre de 2023, o Projeto terá capacidade de 18 milhões de toneladas por ano (Mtpa) de produção a umidade natural (sem geração de rejeitos) e nos primeiros anos trará uma adição líquida para a Vale de 14 Mtpa de capacidade com a expedição através do site de Timbopeba.