Vale diz lamentar morte de trabalhador em mina em Brumadinho

A Vale prometeu rápido apoio aos familiares do empregado - (Foto: Fábio Motta/Estadão)

A Vale disse lamentar "profundamente" o falecimento de um empregado da empresa contratada Vale Verde, na tarde desta sexta-feira, 18, na mina Córrego do Feijão. Em comunicado divulgado na noite de ontem, a mineradora disse que "se solidariza com seus familiares e colegas de trabalho" e prometeu "rápido apoio aos familiares do empregado".

No texto, a empresa informa que o trabalhador estava em uma escavadeira e realizava atividades de manutenção "quando foi atingido por um deslizamento de terra de talude da cava paralisada". "A Vale, juntamente com a empresa contratada, dará apoio aos familiares do empregado. As empresas estão apoiando as autoridades no atendimento ao caso e na apuração das causas do acidente", disse a mineradora no texto.

Ainda segundo o comunicado, as atividades de manutenção no local serão suspensas para novos estudos e avaliações das condições de segurança. "A companhia reitera seu compromisso com a segurança de todos seus empregados e das comunidades", disse.