Unidade do Fort Atacadista celebra três anos e traz novidades

A rede Fort Atacadista possui sete lojas em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Três anos levando ao cliente o melhor em produtos e ofertas. Isso é o que define a unidade do Fort Atacadista Coronel Antonino, em Campo Grande. A loja, que também é conhecida por abrigar o Fort Dog, comemora aniversário no próximo dia 26, mas a celebração começa bem antes. Desta quinta-feira (23) até domingo (26), haverá ofertas exclusivas, com preços ainda mais acessíveis.

Para que o cliente possa se organizar de forma mais cômoda e prática, as ofertas estarão disponíveis no site da rede (www.fortatacadista.com.br). A coordenadora de marketing regional, Rafaellen Duarte, comenta que comemorar uma data especial com os clientes é também uma forma de agradecê-los pelos anos de prestígio e confiança na loja, que atualmente conta com a dedicação de 190 colaboradores. "Durante todo esse tempo, nosso ideal sempre foi oferecer uma variedade cada vez mais diversa em produtos e serviços, com preços que caibam no bolso do consumidor, seguindo as tendências do mercado de atacarejos", enfatiza.

Em tempos de pandemia, a loja conta com toda a estrutura para receber os clientes em segurança, respeitando as orientações dos órgãos de saúde e dos poder público para prevenir a proliferação do vírus. Entre as medidas estão a disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos de clientes e de colaboradores, limitação da entrada nas lojas, monitoramento das filas, orientação das pessoas para que mantenham uma distância de um a dois metros das outras e uso obrigatório de máscaras. Os carrinhos e as cestas estão sendo desinfetados com frequência, assim como bancos, cadeiras, máquinas de cartão de crédito, telefones, telas, balcões de atendimento e todos os pontos de contato.

Uma das inovações da loja foi a instalação do primeiro Fort Dog da rede, com objetivo de proporcionar aos clientes uma nova experiência em sabor. O local traz versão diferente do cachorro-quente tradicional que a maioria está acostumada, e outras opções de lanches e bebidas.

Com área de 120m², o espaço oferece aos consumidores o Hot Dog com salsicha exclusiva e que contém baixo teor de corantes. O molho é feito na própria cozinha do local, desde o preparo inicial até o processo de cozimento, com tomates frescos,cebola, alho, orégano e azeite. O menu também traz pizza de muçarela e calabresa, porção de batata frita, refrigerantes, sucos, além de água com e sem gás.

A rede Fort Atacadista possui sete lojas em Campo Grande, que atendem na modalidade atacarejo, fundamentadas em uma operação enxuta e na negociação de grandes volumes com fabricantes nacionais. Apresenta um mix de produtos com preços competitivos, garantindo mais economia para o consumidor – sejam clientes profissionais do mercado de alimentação (como donos de restaurantes, bares, lanchonetes e mercados) como também os consumidores finais.

A unidade Coronel Antonino fica localizada na Rua São Borja, 586 - Vila Rica. Respeitando o decreto municipal, os horários de atendimento são: de segunda a sábado, das 7h às 20h, e aos domingos, das 8h às 20h.