Nota MS Premiada teve 374 ganhadores; oito acertaram as seis dezenas e receberão R$ 12,5 mil

Nota Premiada - (Foto: Edemir Rodrigues)

No último sorteio do ano a Nota MS Premiada distribuiu R$ 300 mil entre 374 sul-mato-grossenses. Oito pessoas acertaram seis dezenas da mega-sena e receberão R$ 12,5 mil na conta. Os outros contemplados fizeram a quina e vão receber R$ 546,45 cada um.

As dezenas sorteadas na mega-sena do último dia 31 foram: 17 20 22 35 41 42.

Os consumidores contemplados incluíram o CPF em notas fiscais de compras ao longo de novembro. As oito notas fiscais com as dezenas sorteadas foram emitidas no comércio de Campo Grande, Dourados, Bela Vista e Maracaju. Outros 366 consumidores acertaram a quina.

A Nota MS Premiada está em vigor em Mato Grosso do Sul desde janeiro e em onze meses premiou mais de 3.700 pessoas, moradoras de diversos municípios do Estado. Em 2020, mais de R$ 2 milhões foram pagos aos ganhadores.

Neste primeiro ano do programa, o dinheiro que não era pago aos ganhadores retornava aos cofres públicos, mas uma lei complementar está em análise na Assembleia Legislativa e se aprovada vai destinar os prêmios não resgatados ao Fundo de Habitação de Interesse Social (FEHIS), para investimento em políticas habitacionais à população de baixa renda.

Existem 1.222 contemplados que ainda não realizaram cadastramento.

O Cadastro

A lista dos contemplados e os nomes dos estabelecimentos em que as notas foram emitidas fica disponível no site do Nota MS Premiada. Para receber o prêmio todos os ganhadores devem realizar um cadastro pelo mesmo portal: www.notamspremiada.ms.gov.br.

No cadastro devem constar os dados bancários e informações pessoais corretas. Todo o procedimento deve ser feito dentro de um prazo de 90 dias após o 15° dia do sorteio. Caso não seja feito, o ganhador perde o direito de receber os valores.

A validação do cadastro também determina a data dos pagamentos, que acontecem nos dias 5 e 20 de cada mês. Para que o pagamento seja remetido no dia 05, é necessário que até o dia 30 do mês anterior ele já esteja devidamente validado. Para que seja remetido no dia 20, é necessário que o cadastro esteja validado até o dia 15 do mesmo mês.

Neste mês, além de Campo Grande, Dourados, Bela Vista e Maracaju, foram contemplados moradores de Coronel Sapucaia, Naviraí, Glória de Dourados, Nova Andradina, Três Lagoas, Coxim, Chapadão do Sul, Sonora, Amambai, São Gabriel do Oeste, Rio Brilhante, Ivinhema, Miranda, Corumbá, Deodápolis, Sidrolândia, Paranaíba, Costa Rica, Caarapó, Sete Quedas, Santa Rita do Pardo, Fátima do Sul, Água Clara, Pedro Gomes, Itaquiraí, Sonora, Ribas do Rio Pardo, Jardim, Ponta Porã, Mundo Novo, Guia Lopes da Laguna, Miranda, Iguatemi, Bonito, Aquidauana, Cassilândia, Batayporã, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Terenos, Aral Moreira, Aparecida do Taboado,

Para mais informações acesse o site Nota MS Premiada ou ligue e envie mensagens para o telefone 3389-7801.

Dados específicos do mês: