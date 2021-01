Último dia para pagamento do IPTU com 20% de desconto

IPTU com 20% de desconto - (Foto: Divulgação)

Quem quiser aproveitar o desconto de 20% no pagamento à vista do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) tem até as 16 horas desta segunda-feira (11), para quitar seus débitos com a Prefeitura de Campo Grande. Após essa data, o desconto será de 10% para o pagamento à vista.

O contribuinte não precisa vir até a Prefeitura de Campo Grande para resolver suas pendências. Primeiramente o contribuinte tem o telefone 4042-1320, que é uma central exclusiva para atendimento. A segunda via pode ser retirada pelo site da prefeitura.

Com o boleto em mãos os contribuintes podem pagar nas casas lotéricas e nas redes bancários autorizadas para recebimento do IPTU.

Quem optar pelo parcelamento, ainda pode pegar o desconto de até 5% total da dívida, desde que a parcela seja quitada até a data de seu vencimento.

Cada parcela do imposto tem vencimento programado para o dia 10 de cada mês, a começar em janeiro, terminando em outubro.

Importante lembrar que só será concedido desconto no pagamento do IPTU e Taxa do exercício de 2021, aos contribuintes que não tenham para com a Fazenda Pública Municipal débitos de qualquer natureza, inscritos em Dívida Ativa e que o pagamento seja efetuado até as datas dos seus respectivos vencimentos.

Impressão online

Para quem está viajando ou até mesmo precisa antecipar a quota, as guias de pagamento poderão ser emitidas no site www.campogrande.ms.gov.br na opção IPTU ou diretamente no link http:https://iptu.campogrande.ms.gov.br/ e imprimir seus débitos.

A Central de Atendimento do IPTU, da Rua Arthur Jorge, 500, vai funcionar nesta segunda-feira, das 8 às 16 horas.