Trump acusa Pelosi de travar negociações por estímulos fiscais

O presidente norte-americano, Donald Trump, acusou a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, de travar as discussões sobre o pacote de estímulos fiscais, em entrevista à emissora Fox News. Segundo Trump, para prejudicá-lo, "Pelosi não quer fazer nada antes das eleições" à Casa Branca, que ocorrem no dia 3 de novembro.

O presidente americano também afirmou que busca um pacote de estímulos maior que o sugerido por democratas, de US$ 2 trilhões. "Eu quero fazer ainda maior do que os democratas. Nem todo republicano concorda, mas eles irão", previu Trump. Governistas trabalham com um valor próximo a US$ 1,8 trilhão, e no Senado, republicanos articulam por uma proposta de estímulo mais enxuta.

Trump ainda falou sobre a recuperação econômica dos EUA após o período mais crítico da crise da covid-19. Segundo ele, a economia americana está retomando em "super V", e os dados de desemprego não estão tão negativos como se esperava. Em setembro, a taxa de desemprego entre norte-americanos foi de 7,9%.