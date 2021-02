Toyota amplia lucro do 3º trimestre fiscal em 50% e eleva projeções anuais

A Toyota Motor informou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 838,70 bilhões de ienes (US$ 8,02 bilhões) em seu terceiro trimestre fiscal (de outubro a dezembro), 50% maior que o ganho de 559,30 bilhões de ienes registrado em igual período um ano antes. O resultado superou de longe a previsão de analistas consultados pela FactSet, de 500,47 bilhões de ienes.

Na mesma comparação, a receita da montadora japonesa aumentou 7,1%, a 8,15 trilhões de ienes, e o lucro operacional doméstico cresceu 34%. Para o atual ano fiscal, que vai até março de 2021, a Toyota agora prevê lucro líquido de 1,9 trilhão de ienes, o que representaria uma queda de 6,7%, mas é superior à estimativa anterior de 1,42 trilhão de ienes.

A montadora também elevou sua projeção para vendas de carros no período, de 9,4 milhões para a cifra recorde de 9,7 milhões de unidades, considerando-se as subsidiárias Daihatsu Motor e Hino Motors. Na Bolsa de Tóquio, a ação da Toyota fechou em alta de 1,70% no pregão desta quarta. (Com informações da Dow Jones Newswires).