'Tocadores de obra' querem Pró-Brasil logo

Um dia após o compromisso Jair Bolsonaro de respeitar o teto de gastos - (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Um dia após o compromisso Jair Bolsonaro de respeitar o teto de gastos, a ala desenvolvimentista do governo não dá como perdida a batalha com a equipe econômica e tenta convencer o presidente a manter o lançamento oficial do Pró-Brasil, programa para ampliar gastos públicos em obras, ainda neste ano. O argumento é que seguir com o planos, é fundamental para que o presidente, de olho na reeleição, siga viajando pelo Brasil em inaugurações.

O programa que prevê investimento em obras é alvo de embates entre o ministro Paulo Guedes e ministros militares e os "tocadores de obras" da Esplanada, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.