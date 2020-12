Tesouro dos EUA pede que Congresso empreste mais US$ 300 bi a pequenas empresas

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, pediu ao Congresso mais US$ 300 bilhões para o programa de empréstimos a pequenas empresas (PPP, na sigla em inglês). Em audiência no comitê bancário do Senado americano, nesta terça-feira, 1º de dezembro, Mnuchin também se defendeu das críticas de parlamentares democratas por ter decidido não estender para 2021 alguns programas de empréstimos emergenciais que eram operados em parceria com o Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

No discurso preparado para a audiência, divulgado ontem, ele já havia defendido um pacote fiscal direcionado como melhor instrumento de resposta à crise.

Em resposta a uma pergunta hoje, ele exemplificou que, na visão dele, o setor de restaurantes precisa de subsídios e não de empréstimos. "A minha decisão de encerrar os programas de emergência não foi econômica", declarou, ressaltando o prazo estabelecido para vigência dos empréstimos, que é o final deste ano.