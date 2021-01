Taxas futuras de juros têm viés de baixa e pouca liquidez

Tensão política aumenta no fim e taxas de juros fecham em alta - (Foto: Reuters)

Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 19, acompanhando o tom positivo no exterior e a queda do dólar ante o real. O movimento, no entanto, é limitado por alguma cautela local com preocupações com o fiscal especialmente, e antes do leilão de NTN-B do Tesouro (11h). A liquidez é bem reduzida. Às 9h28, o DI para janeiro de 2027 estava em 7,06%, de 7,08% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2023 marcava 4,96%, de 4,98% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2022 exibia taxa de 4,95%, de 4,98% no ajuste de ontem.